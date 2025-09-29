Владимир Путин сделал Игоря Руденю своим полпредом в СЗФО

сегодня в 13:12

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля .

Путин подписал документ 29 сентября. Указ вступил в силу.

До этого Путин снял Руденю с поста губернатора Тверской области. Политик подал в отставку по собственному желанию. Причиной указывался «переход на другую работу».

Ранее Руденю объявили в розыск на Украине. Также его заочно приговорили в соседней стране к 8 годам лишения свободы.

