Владимир Путин прокомментировал запуск телеканала RT India

сегодня в 17:10

Владимир Путин — о RT India: канал поможет индийской аудитории лучше узнать РФ

Президент РФ Владимир Путин, комментируя запуск RT India, подчеркнул, что новый телеканал поможет Индии лучше узнать Россию.

«Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня», — отметил глава государства.

В Дели, в честь запуска RT India, была установлена гигантская матрешка высотой около пяти метров.

Вещание нового телеканала в Индии стартует 5 декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.