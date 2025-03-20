Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут созвониться при необходимости. Однако дата разговора пока не согласована, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии турецкого главы.

Газета Hurriyet писала, что Путин и Эрдоган могут провести разговор по телефону в течение нескольких дней. Собеседник в канцелярии главы Турции отметил, что лидеры двух государств регулярно общаются друг с другом.

Если данный разговор понадобится, то его организуют. Однако точную дату до сих пор не определили. Если появится конкретика, об этом станет известно.

Ранее в Стамбуле и Анкаре начались массовые протесты на фоне задержания стамбульского мэра Экрама Имамоглу. Его считали основным политическим соперником Эрдогана.