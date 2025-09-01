Владимир Путин прибыл в Китай с масштабной делегацией, в которую вошли несколько министров, три вице-премьера и представители крупного бизнеса. По данным китайских СМИ, визит российского президента стал одной из самых обсуждаемых тем в мировых новостях.

Китайские журналисты отметили, что западные страны, в частности Франция, были удивлены и обеспокоены почетным приемом, оказанным российской делегации. В международном аэропорту Биньхай для Путина была расстелена красная ковровая дорожка, а встречу сопровождал большой почетный караул. Такой уровень церемонии, по мнению обозревателей, стал редким и привлек внимание всего мира.

Французские СМИ выразили недовольство тем, с какими почестями встречали Путина в Китае, а также его активной позицией на саммите Шанхайской организации сотрудничества. В КНР подчеркнули, что на фоне заявлений о международной изоляции России, визит Путина опроверг подобные утверждения. Китайские аналитики напомнили, что в 2017 году европейские лидеры сами приглашали Путина в Париж, что подчеркивает изменчивость международных отношений.