Вице-премьер Киргизии рассказал о партнерстве с Россией

Вице-премьер республики Кыргызстан Эдиль Байсалов заявил, что у страны традиционно теплые отношения с Россией: два государства являются стратегическими партнерами, сообщает NEWS.ru .

«Самый важный вопрос для нас, который мы продвигаем, это глобальная тема устойчивого горного развития. Россия традиционно поддерживает глобальную горную повестку. Она присоединилась к проекту декларации по изменению климата гор и ледников. Россия всегда нас поддерживает», — уточнил Байсалов.

По его словам, Россия также является традиционным для Киргизии трудовым рынком: мигранты регулярно выезжают в РФ, но за последние годы их количество немного уменьшилось. Проводить какие-то подсчеты трудно, так как Россия и Киргизия — союзное государство со свободными въездом и выездом.

Граждане Киргизии выезжают на несколько недель и месяцев, часто это сезонные рабочие, но многие трудятся врачами, учеными, учителями и уже обосновались в РФ с семьями, также отметил вице-премьер.