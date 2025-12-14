Итальянский вице-премьер, глава партии «Лига» Маттео Сальвини высказался против конфликта с РФ. Он призвал начать разговаривать с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство.

Сальвини отметил, что Италия не воюет с РФ. Он не хочет, чтобы его дети сражались с россиянами.

Итальянский вице-премьер напомнил, что Россия имеет шесть тыс. ядерных боеголовок. Лучший вариант движения вперед — разговор.

По словам Сальвини, главы Франции, ФРГ и иные европейцы, мешают мирному урегулированию украинского конфликта. Так они хотят отвлечь внимание от внутренних проблем в своих государствах.

