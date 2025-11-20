Верховный суд закрыл российскую «Партию роста»

Истец отметил, что «Партию роста» не соблюдает требования закона РФ. В рамках него, у политической силы должны быть региональные отделения минимум в половине субъектов РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что у «Партии роста» региональные отделения есть только в 43 регионах России. Это — основание для ее ликвидации по подпункту «г» пункта 3 статьи 41 федерального закона «О политических партиях».

Представители Партии роста согласились с выдвинутыми требованиями.

Политическую силу создали в 2016 году на основе партии «Правое дело». Ее учредил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. В создании также участвовал певец Сергей Шнуров.

Целью организации была защита интересов бизнеса. Политическая сила участвовала в выборах в Госдуму, но без значительного успеха.

