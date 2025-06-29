Верховная рада Украины прорабатывает закон об организации выборов
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Верховная рада Украины прорабатывает законопроект для организации выборов на территории государства. Депутаты придумывают разные способы голосования в зависимости от того, чем завершится военный конфликт с РФ, рассказал председатель парламента соседней страны Руслан Стефанчук, сообщает «Коммерсант».
Чтобы на Украине прошли выборы, парламенту нужно принять специальный законопроект. Подготавливаются разные способы для голосования.
До этого Стефанчук говорил, что правила проведения выборов уже обсуждают. В этом участвуют комитеты парламента и избирательная комиссия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговорам с Москвой в турецком Стамбуле Киев очутился в непростой ситуации выбора. Кремлю, по его словам, необходимо оторвать Соединенные Штаты от Украины.