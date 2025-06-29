Верховная рада Украины прорабатывает закон об организации выборов

Верховная рада Украины прорабатывает законопроект для организации выборов на территории государства. Депутаты придумывают разные способы голосования в зависимости от того, чем завершится военный конфликт с РФ, рассказал председатель парламента соседней страны Руслан Стефанчук, сообщает « Коммерсант ».

Чтобы на Украине прошли выборы, парламенту нужно принять специальный законопроект. Подготавливаются разные способы для голосования.

До этого Стефанчук говорил, что правила проведения выборов уже обсуждают. В этом участвуют комитеты парламента и избирательная комиссия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговорам с Москвой в турецком Стамбуле Киев очутился в непростой ситуации выбора. Кремлю, по его словам, необходимо оторвать Соединенные Штаты от Украины.