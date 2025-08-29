Вэнс: США и РФ на переговорах с Уиткоффом смогли сузить разногласия по Украине

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенным Штатам и России в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа удалось сократить список разногласий по украинскому конфликту до территориальных уступок и вопросов гарантий безопасности, сообщает РИА Новости .

«Хочу прояснить: Стив Уиткофф — бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что итоги российско-американских переговоров включают сужение перечня нерешенных вопросов по конфликту в Украине до двух ключевых: обеспечения гарантий безопасности и обсуждения территориальных уступок.

Вице-президент США добавил, что на сегодняшний день судьба мирного процесса остается открытой. Если Вашингтону удастся достичь мира, то благодаря усилиям президента Дональда Трампа и спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия изначально требовала от Украины полные территории четырех регионов, вошедших в состав государства в административных границах, но позднее отказалась от данного условия.