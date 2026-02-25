Вэнс: США добиваются прогресса как с Москвой, так и с Киевом

США рассчитывают довести украинский конфликт до завершения. Штаты на переговорах добиваются прогресса как с Россией, так и с Украиной. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС .

По словам американского политика, Вашингтон надеется довести переговоры до момента, когда и Россия, и Украина сочтут свои задачи достаточно реализованными и завершат конфликт.

Он подчеркнул, что США продолжат дипломатическую работу по урегулированию кризиса, а американский лидер Дональд Трамп с оптимизмом относится к перспективе мирной сделки.

«Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами, нам просто необходимо продолжать над этим работать», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия на переговорах по Украине в Женеве показала настоящую коммуникацию. Он также отметил, что американские представители «относительно россиян видели определенную умеренность».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не питает иллюзий относительно хода переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Этот процесс трудный и продолжительный.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.