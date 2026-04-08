Вэнс: лидеры ЕС не заинтересованы в скором урегулировании конфликта на Украине

США разочарованы в политических лидерах Европы, так как те, судя по всему, не заинтересованы в скором разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС .

Американский представитель выступил в Будапеште с речью, в которой раскритиковал европейских лидеров. По его словам, ЕС, судя по всему, не хочет быстрого урегулирования украинского кризиса.

«Они (европейские лидеры — ред.), похоже, не особо заинтересованы в разрешении этого конкретного конфликта», — сказал Вэнс.

Он добавил, что Вашингтон, «как бы ни любил Европу», разочарован многими ее политическими лидерами.

Ранее Вэнс заявил, что для преодоления украинского конфликта необходима дипломатия, а не угрозы или жесткие заявления. По его словам, Штаты продолжат заниматься урегулированием этого вопроса.

