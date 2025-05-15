Венгрия опровергла информацию о сбитии украинского дрона у границы

Официальный Будапешт опроверг ранее распространявшиеся сообщения о том, что венгерские силы ПВО сбили украинский беспилотник в приграничной зоне, сообщает Lenta.ru .

Как заявили в министерстве обороны Венгрии, поднятые в воздух истребители Gripen выполняли учебную задачу, а затем сопровождали частный планер Ventus 2A, который сбился с курса из-за неблагоприятных погодных условий.

«Сообщения о якобы сбитом украинском дроне не соответствуют действительности, — подчеркнули в ведомстве. — Все действия авиации были связаны исключительно с учебными целями и обеспечением безопасности воздушного пространства».

Ранее издание Magyar Hirlap со ссылкой на анонимные источники сообщало о предполагаемом инциденте с украинским беспилотником, который якобы использовался для разведки. Эта информация вызвала резонанс в контексте непростых отношений между Венгрией и Украиной, однако теперь оказалась опровергнутой на официальном уровне.

Эксперты отмечают, что подобные случаи дезинформации могут усугублять и без того напряженную ситуацию в регионе. Венгерские власти призвали СМИ более ответственно подходить к проверке источников, особенно когда речь идет о вопросах национальной безопасности.