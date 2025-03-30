Великобритания выделит около 12,9 млн долларов на помощь Мьянме

МИД Великобритании заявило, что выделит до 10 млн фунтов стерлингов (около 12,9 млн долларов) на помощь пострадавшей от землетрясения Мьянме, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что деньги будут направлены на восстановление районов, которые больше всего пострадали от землетрясения, а также на обеспечение жителей водой, продовольствием, медицинской помощью и жильем.

Ранее сообщалось, что Россия стала одной из стран, которые выразили желание помочь властям Мьянмы справиться с последствиями мощного землетрясения. МЧС РФ уже направили в зону, где произошло землетрясение, два самолета и автомобильный госпиталь.

Число жертв землетрясения в Мьянме уже превысило отметку в 1600 человек.

Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб нескольким важным культурным и историческим объектам, включая Королевский дворец и храм Будды Махамуни в Мандалае, а также мост Ава и пагоду Синбьюме, расположенную в Мингуне.