Великобритания готовится к возможной эскалации на Ближнем Востоке

сегодня в 23:24

Правительство Великобритании под руководством нового премьер-министра Кира Стармера перешло в режим повышенной готовности в связи с возможной военной операцией США против Ирана, сообщает Financial Times .

Британские официальные лица характеризуют ситуацию в регионе как «серьёзную и нестабильную», хотя сам Стармер продолжает публично призывать к деэскалации.

Сейчас кабинет министров проводит экстренные консультации. Ожидается активизация дипломатических каналов с Вашингтоном. Великобритания вырабатывает позицию на случай военного сценария

Этот шаг британского правительства следует за серией израильских авиаударов по иранским ядерным объектам и последующими угрозами Тегерана.