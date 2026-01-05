сегодня в 14:42

Василий Малюк* заявил об отставке с должности главы СБУ

Генерал-лейтенант Василий Малюк* официально заявил об отставке с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ).

«Ухожу с поста председателя Службы безопасности Украины. Остаюсь в системе СБУ для реализации асимметричных спецопераций мирового уровня», — написал Малюк* в Telegram.

Он подчеркнул, что «сильная и современная спецслужба является залогом безопасности государства».

Отставку Малюка* должна утвердить Верховная рада Украины.

Ранее СМИ писали, что президент Владимир Зеленский решил заменить главу спецслужбы из-за утраты доверия к Малюку после череды коррупционных скандалов в стране.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

