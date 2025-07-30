Вашингтон заявил о готовности к последствиям санкций против России

Госдеп: мы готовы к последствиям санкций против России

Администрация США утверждает, что тщательно проанализировала все возможные негативные последствия введения вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, включая Китай и Индию, сообщает ТАСС.

По словам официальных лиц, Вашингтон осознает риски, в том числе потенциальный ущерб собственным интересам.

«Президент Трамп не принимает решений спонтанно. Все возможные последствия, включая те, что могут задеть интересы США, были учтены заранее. Мы готовы к необходимым действиям», — отметила Тэмми Брюс, руководитель пресс-службы Госдепа.

Она подтвердила, что правительство рассматривает ужесточение санкционного режима против Москвы, особенно в сфере энергетики.

«Санкции, включая вторичные, обсуждались не раз. Некоторые страны получают выгоду от закупок российской нефти, но окончательное решение — за президентом», — уточнила она.

14 июля Трамп объявил о возможном введении 100% пошлин на российский импорт, если за 50 дней конфликт на Украине не будет урегулирован. Позже срок сократили до 10 дней. В Кремле заявили, что ознакомились с заявлением, но не заинтересованы в переговорах на высшем уровне.