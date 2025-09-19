Вашингтон ведет переговоры с «Талибаном» о возвращении США на авиабазу Баграм

сегодня в 22:19

США и «Талибан» тайно обсуждают военное возвращение в Афганистан

Американские власти обсуждают с движением «Талибан» возможность восстановления ограниченного военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане, сообщает ТАСС .

Согласно The Wall Street Journal, цель Вашингтона — использовать объект как плацдарм для контртеррористических операций. Переговоры на ранней стадии возглавляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер.

Баграм была основной военной базой СССР во время советско-афганской войны. Здесь базировались штурмовые авиаполки (например, 378-й полк на Су-25) и вертолетные эскадрильи, обеспечивавшие поддержку сухопутных войск.

После терактов 11 сентября 2001 года США использовали Баграм как главный опорный пункт для операций в Афганистане. Здесь размещалось 455-е экспедиционное крыло ВВС США. База была оснащена современной инфраструктурой, включая длинную ВПП (3602 м), способную принимать тяжелые транспортные самолеты и бомбардировщики.

После вывода американских войск в июле 2021 года база перешла под контроль движения «Талибан».

База Баграм расположена близко к границам Китая и Пакистана.

