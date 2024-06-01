Вашингтон пригрозил Пекину санкциями из-за поддержки российской оборонки

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США и страны Запада готовят санкции против Китая из-за возможной помощи военной промышленности России, пишет ТАСС .

«Мы сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически оказывают поддержку России», — сказал на бринге первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Чиновник добавил, что в поле зрения Белого дома входят и китайские банки.

По его словам, к ограничительным мерам могут присоединиться и другие страны — противники сотрудничества Москвы и Пекина.