Вашингтон пригрозил Пекину санкциями из-за поддержки российской оборонки
Запад готовит санкции против Китая из-за помощи ВПК России
США и страны Запада готовят санкции против Китая из-за возможной помощи военной промышленности России, пишет ТАСС.
«Мы сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически оказывают поддержку России», — сказал на бринге первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
Чиновник добавил, что в поле зрения Белого дома входят и китайские банки.
По его словам, к ограничительным мерам могут присоединиться и другие страны — противники сотрудничества Москвы и Пекина.