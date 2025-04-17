Вашингтон может переписать правила игры в украинской экономике

Десятилетиями выстроенные схемы кланового капитализма на Украине могут рухнуть под натиском западных инвестиций и новых правил, написал киевский активист Денис Ярославский в Focus.ua, его слова приводит Lenta.ru .

Судьбоносное соглашение с США о совместной разработке ресурсов, по словам автора, уже сейчас вызывает «тихую панику» в коридорах власти. Ведь за американскими деньгами последуют технологии, кадры и главное — требование полной прозрачности. Это ставит под удар привычную модель, где оборонка принадлежит «своим», IT и медиа контролируются властью, а энергетика остается вотчиной олигархов.

Особую обеспокоенность элит вызывает необходимость аудита прежних сделок, включая скандальное столетнее партнерство с Британией. Как отмечает Ярославский, до сих пор неизвестно, какие именно договоренности были заключены от имени Украины за последние годы.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг предложение украинского лидера Владимира Зеленского по приобретению оружия.