Вашингтон делает ставку на переговоры с Ираном

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Израиль тайно просил США вступить в войну с Ираном

По данным авторитетного издания Axios, последние двое суток между Вашингтоном и Тель-Авивом идут интенсивные закрытые консультации, сообщает РИА Новости.

Израильское руководство в неофициальном порядке настаивало на прямом военном участии США в конфликте с Ираном, говорится в статье.

«Президент Трамп оставил место для манёвра — он не стал отвергать возможность ударов по ядерным объектам Ирана, если ситуация выйдет из-под контроля», — пояснил источник, близкий к администрации. При этом другой высокопоставленный чиновник категорически опроверг эти сведения.

В госдепе тем временем делают ставку на дипломатию.

«У нас есть чёткий план мирного урегулирования, но Тегеран должен немедленно прекратить разработку ядерного оружия», — заявил представитель американской делегации.

Эксперты отмечают беспрецедентное давление Израиля на союзника. Это первый случай, когда Тель-Авив открыто просит Вашингтон вступить в горячую фазу конфликта. На фоне продолжающихся ракетных атак иранские власти пока не комментируют возможные переговоры.