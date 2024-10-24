В ВСУ хотят тренировать украинок для участия в боевых действиях

Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин нужно начать готовить к службе в войсках. По его словам, в вопросе военного планирования следует брать во внимание самый негативный сценарий развития событий, сообщает украинское издание «Страна» .

Свою позицию офицер изложил в беседе с одной из журналисток. Видео выступления Тимочко также появилось в Сети.

Тем временем с Украины начали массово уезжать деятели культуры. По словам главы министерства культуры и информационной политики страны Николая Точицкого, на родину не возвращаются примерно 20% украинцев, занятых в этой сфере.

Ранее глава Минобразования Украины Оксен Лисовой сообщал, что из страны начали массово уезжать учащиеся 10-11 классов. Украинские журналисты писали, что старшеклассники пытаются запрыгнуть в «последний вагон» и покинуть Украину раньше, чем им исполнится 18 лет, поскольку совершеннолетним военнообязанным запрещен выезд за пределы государства.