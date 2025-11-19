В Верховной раде ожидают отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака

На фоне углубляющегося политического кризиса на Украине депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* распространил заявление о возможной отставке главы офиса президента Андрея Ермака, сообщает ТАСС .

По информации парламентария, Владимир Зеленский может принять решение об увольнении своего ближайшего соратника уже 20 ноября.

В качестве потенциальной преемницы называется экс-посол Украины в США Оксана Маркарова. Политик также потребовал отставки самого президента, ссылаясь на критическую ситуацию на фронтах, в экономике и энергетике, а также на коррупционные скандалы. Кризис усугубился после того, как депутаты от «Европейской солидарности» заблокировали работу парламента, требуя отставки всего правительства.

Основанием для обострения политической ситуации стало дело бизнесмена Тимура Миндича, обвиняемого в организации коррупционной схемы в энергетике с оборотом 100 млн долларов.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов



Подписывайтесь на РИАМО в MAX.