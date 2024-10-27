В украинской Раде призвали к переговорам с Россией

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Депутат Рады Шевченко призвал с скорейшим переговорам с Москвой

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал в своем Telegram-канале как можно скорее начать переговоры Киева и Москвы, пишет РИА Новости .

«Чем раньше они (переговоры — ред.) начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», — написал депутат в своем Telegram-канале.

При этом Шевченко исключил капитуляцию, как условие переговоров и назвал основой для заключения мирного договора «контакт» менталитетов обеих сторон конфликта.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова искать компромиссы при разрешении украинского конфликта, но без «размена территорий».