В Тбилиси объяснили причины ужесточения законодательства об НПО

Финансирование, поступавшее из западных стран грузинским неправительственным организациям, до принятия закона об иноагентах целенаправленно использовалось для подрыва государственных институтов и атак на православную церковь. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзe в эфире Первого канала Общественного вещателя, сообщает ТАСС .

«Безусловно, эти средства шли на деструктивные цели. Речь шла не просто о попытках изменить власть. Это была и непрекращающаяся кампания против церкви. Нам пришлось прилагать огромные усилия, чтобы остановить нападки на православную церковь, которые в первую очередь организовывались через НПО», — отметил глава правительства.

Он также добавил, что через неправительственные структуры западные деньги направлялись на пропаганду наркотиков в стране.

Принятый весной 2024 года закон «О прозрачности иностранного влияния» вызвал масштабные протесты и охлаждение отношений с ЕС. Как поясняют в правящей партии «Грузинская мечта», этот закон не сработал в полной мере. Поэтому в мае 2025 года в силу вступил более жесткий Акт о регистрации иностранных агентов, созданный по образцу американского закона FARA. Новый документ предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.

