В Стамбуле полиция задержала более 40 участников протестов
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что полиция ночью задержала 43 участников протестной акции в центре Стамбула, сообщает РИА Новости.
Всего с 19 марта задержаны более 1,1 тыс. участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских.
В понедельник на площади Сарачхане у мэрии Стамбула снова прошел многотысячный митинг оппозиции.
Участники акции протеста выступают против ареста лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу и вступили в стычки с силовиками.
Имамоглу был арестован накануне по подозрению в коррупции. Вместе с ним задержаны еще 99 чиновников.
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