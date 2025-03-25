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В Стамбуле полиция задержала более 40 участников протестов

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что полиция ночью задержала 43 участников протестной акции в центре Стамбула, сообщает РИА Новости .

Всего с 19 марта задержаны более 1,1 тыс. участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских.

В понедельник на площади Сарачхане у мэрии Стамбула снова прошел многотысячный митинг оппозиции.

Участники акции протеста выступают против ареста лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу и вступили в стычки с силовиками.

Имамоглу был арестован накануне по подозрению в коррупции. Вместе с ним задержаны еще 99 чиновников.

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