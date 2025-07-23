В Стамбуле ожидается третий раунд переговоров РФ и Украины

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, хотя российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала, сообщает РИА Новости .

По словам источника, переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский также упомянул предстоящую встречу украинской и российской сторон в Турции 23 июля. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что на этих переговорах планируется рассмотреть проекты меморандумов от обеих стран по разрешению конфликта.

Предполагается, что предстоящие обсуждения будут непростыми — на них рассмотрят проекты соглашений, которыми стороны обменялись ранее. Что касается заявления Зеленского о подготовке его встречи с российским президентом Владимиром Путиным — это преждевременно, так как требуется тщательная подготовительная работа перед организацией переговоров на высшем уровне.

Мирные переговоры, которые были прерваны Украиной весной 2022 года, возобновились по инициативе Путина. В первой половине мая 2025 года российский лидер предложил Киеву сесть за стол переговоров в Стамбуле 15 числа.