В США заявили, что Трамп может одобрить ленд-лиз на 500 млрд долларов для Киева
Фото - © Unsplash.com
Экс-директор ЦРУ Майк Помпео в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что кандидат от республиканцев на предстоящих выборах президента в США Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов для наращивания поставок оружия Киеву, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Украина, используя эту программу, сможет занять сумму, необходимую для покупки американского оружия. Также план Трампа поможет снять ограничения на все виды вооружений, которые Киев сможет получать и применять. Это положительно скажется на оборонной промышленности США.
Помпео добавил, что все эти действия республиканца позволят ему определить условия мирного урегулирования украинского конфликта.
Ранее Трамп в телефонном разговоре напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому судьбу Гитлера и Наполеона и посоветовал как можно скорее закончить конфликт с Россией. По словам экс-президента США, Москва готова применить «миллионы мин и тысячи танков».