В США заявили, что Трамп может одобрить ленд-лиз на 500 млрд долларов для Киева

Экс-директор ЦРУ Майк Помпео в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что кандидат от республиканцев на предстоящих выборах президента в США Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов для наращивания поставок оружия Киеву, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что Украина, используя эту программу, сможет занять сумму, необходимую для покупки американского оружия. Также план Трампа поможет снять ограничения на все виды вооружений, которые Киев сможет получать и применять. Это положительно скажется на оборонной промышленности США.

Помпео добавил, что все эти действия республиканца позволят ему определить условия мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп в телефонном разговоре напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому судьбу Гитлера и Наполеона и посоветовал как можно скорее закончить конфликт с Россией. По словам экс-президента США, Москва готова применить «миллионы мин и тысячи танков».