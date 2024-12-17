В США выступили за применение президентом ядерного оружия

Журналисты опросили 530 конгрессменов. У законодателей поинтересовались, согласны ли они с односторонними полномочиями главы государства по нанесению «упреждающего ядерного удара». Им также задали вопрос, одобряют ли они идею, что президенту нужно без совещания с Конгрессом ответить на ядерный удар по США.

«Мы также попросили их оценить, насколько им комфортно с Дональдом Трампом, избранным президентом, имеющим такие полномочия», — говорится в статье.

Многие из конгрессменов отказались комментировать вопрос, однако другие же заявляли, что-либо поддерживают, либо осуждают вариант применения ядерного оружия президентом без согласия Конгресса. Среди республиканцев в основном были сторонники такого решения, однако мнения разделились в демпартии.

«Да, любой американский президент должен иметь возможность начать ядерную атаку без одобрения Конгресса в ответ на приближающуюся ядерную ракетную атаку противника», — сказал представитель Республиканской партии из Нью-Джерси Джефферсон Ван Дрю в ответ на вопрос, должен ли любой президент США иметь право использовать ядерное оружие без одобрения Конгресса в ответ «на приближающуюся ядерную ракетную атаку противника».

Среди демократов некоторые как поддержали, так и осудили такую идею. К примеру, сенатор-демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен считает, что президент должен иметь такие полномочия. Однако с ним не согласен демократ из Массачусетса Эдвард Дж. Марки.

«Нет. Крайне важно, чтобы любой президент США имел четкие полномочия для ответа на ядерные атаки на Соединенные Штаты, наши силы или наших союзников», — полагает сенатор.