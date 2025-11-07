В США выразили обеспокоенность энергетической зависимостью Будапешта от Москвы

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий обратилась к властям Венгрии с призывом прекратить закупки российских энергоносителей, сообщает РБК .

В резолюции, принятой накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом Дональдом Трампом 7 ноября, законодатели указали, что Будапешт не показал «никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива».

Сенаторы, включая республиканцев Роджера Уикера и Митча Макконнелла, а также демократов Джинн Шахин и Криса Ван Холлена, призвали Венгрию присоединиться к инициативе ЕС по полному отказу от импорта к 2027 году.

Ранее администрация Трампа уже отказала Будапешту в исключениях из санкций против российской нефти, несмотря на просьбы Орбана. Венгерский премьер объяснял свою позицию необходимостью избежать роста цен для потребителей и изучал возможные пути обхода запретов ЕС.