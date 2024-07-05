В США призвали Байдена сняться с предстоящих президентских выборов

Группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей в письме призвали американского президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов, сообщает ТАСС .

Как пишет американская газета The Washington Post, письмо, направленное действующему главе государства, подписали 168 человек.

«Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», — говорится в письме.

При этом, по мнению авторов обращения к Байдену, возвращение на пост президента США республиканца Дональда Трампа несет в себе «глубокие риски» для страны. Речь идет о глобальной и внутренней нестабильности, политическом возмездии, отказе от союзников и дальнейшем ущемлении прав различных групп населения Соединенных Штатов.

Из материала следует, что Байдена призвали закрепить свое наследие и предоставить возможность занять высший государственный пост достойному кандидату.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что около 80% американских граждан считают, что 81-летний Джо Байден уже слишком стар для выполнения своих обязанностей в роли президента США.