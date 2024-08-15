сегодня в 22:20

Вашингтон отговаривал Киев от наступления на российское приграничье

Вашингтон отговаривал Киев от наступления на российское приграничье из-за подготовленных российских войск, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

«Американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны», — указано в публикации.

При этом ВСУ не способно организовать наступление на Донбасс из-за дефицита арсеналов и резервов.

ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Среди мирных жителей есть убитые и раненые. Российская армия ликвидирует подразделения боевиков.