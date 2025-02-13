В США назвали «совершенно нежизнеспособной» идею Китая о саммите Путина и Трампа
WSJ: Вашингтон отклонил предложение Китая о саммите Путина и Трампа
Фото - © РИА Новости
Белый дом отказался от предложения КНР по организации встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на своей территории. Такую инициативу в Штатах назвали «совершенно нежизнеспособной», сообщает РИА Новости.
Информаторы газеты The Wall Street Journal рассказали, что Китай также предлагал отправить на Украину своих военных в виде миротворцев.
КНР активно реагирует на контакты Путина и Трампа не просто так. Китайский лидер Си Цзиньпин не желает, чтобы любая помощь Запада в окончании украинского кризиса поставила под угрозу близкие отношения Пекина и Москвы.
Ранее Дональд Трамп сказал, что собирается часто созваниваться с российским коллегой Владимиром Путиным.