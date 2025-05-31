В соцсетях связали синяк под глазом Маска с Бриджит Макрон

Илон Маск появился в Белом доме с синяком под глазом

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сегодня посетил Белый дом с заметным синяком под глазом, сообщает RT .

По версии Маска, фингал он получил во время игры со своим пятилетним сыном, который случайно задел его.

«Я не был рядом с Францией», — пошутил Маск.

Несмотря на объяснения миллиардера, пользователи платформы X (бывший Twitter) активно обсуждают альтернативные версии. Многие шутят, что «Брижит Макрон расширила географию своих ударов», вспоминая скандальное видео, где она дала пощечину Эммануэлю Макрону. Пока одни считают историю с сыном правдоподобной, другие подозревают, что Маск скрывает более пикантные подробности.

Ранее в Сети появились кадры, на которых супруга французского лидера резко бьет его по лицу при выходе из самолёта. Сам Макрон позже назвал это шуткой, но интернет-пользователей ситуация продолжает будоражить.