В случае войны ФРГ столкнется с катастрофической нехваткой водителей

В Германии женщин и пенсионеров могут мобилизовать за руль грузовиков

Дирк Энгельхардт, глава Федерального союза по грузовым перевозкам, заявил, что в случае военного конфликта страна столкнется с острой нехваткой водителей грузовиков — до 400 тысяч человек. Уже сегодня дефицит составляет около 100 тысяч специалистов.

Для решения проблемы предлагаются радикальные изменения. Энгельхардт настаивает на массовом привлечении женщин, для чего потребуется переоборудовать грузовики и создать безопасную инфраструктуру с отдельными душевыми и туалетами. Другое предложение — вернуть за руль вышедших на пенсию водителей, отменив для них обязательную переаттестацию каждые пять лет.

Особое внимание уделяется иностранным водителям. Планируется признавать права из некоторых стран без дополнительных проверок и упростить доступ к коммерческим перевозкам. Эти меры критически важны, так как в военное время грузовики станут основой логистики — от доставки военной техники до снабжения населения.

«Без решения кадрового вопроса мы не сможем обеспечить ни армию, ни граждан», — предупредил Энгельхардт.