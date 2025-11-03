сегодня в 20:27

В Словакии до сентября 2026 года может появиться посольство Белоруссии

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал указ об открытии белорусского посольства в Словакии, которое начнет свою работу до начала осени 2026 года, сообщает ТАСС .

Данная инициатива направлена на улучшение взаимодействия в сферах политики, торговли, экономики и инвестиций между двумя государствами.

«Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике планируется открыть до 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Возобновление работы дипломатического представительства Белоруссии в Словакии внесет существенный вклад в активизацию сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях, а также в изучение перспектив промышленной кооперации и совместного выхода на новые рынки.

В конце сентября посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш заявил о возобновлении активных отношений между Братиславой и Минском после пяти лет относительного затишья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.