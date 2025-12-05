сегодня в 13:48

В «Ростелекоме» заявили об отражении кибератак на сайт прямой линии с Путиным

Хакеры уже сейчас атакуют ресурсы прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, но их попытки успешно отражаются. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Сергей Онянов, сообщает ТАСС .

Работа по борьбе с кибератаками проводится тщательная. Специалисты анализируют ситуацию прошлого года, смотрят, как и откуда велась цифровая агрессия, с применением каких технологий. Они проводят тесты, сами пытаются взломать отечественные ресурсы, чтобы понять, готова ли система к отражению разного рода атак.

Кибератаки ведутся в том числе из-за рубежа. На данный момент система успешно справляется с ними. Работа ведется во взаимодействии со спецслужбами.

Онянов также рассказал, что в преддверии выступления российского лидера активизировались мошенники, которые создают поддельные ресурсы, имитирующие каналы для вопросов на прямую линию президента. «Ростелеком» помогает блокировать такие сайты-зеркала.

Эксперт напомнил, что единственным официальным ресурсом является сайт москва-путину.рф. Он продолжает работать без сбоев.

Президент РФ проведет совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в эфире в 12:00.

