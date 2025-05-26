В России вступило в силу решение суда о приостановке запрета «Талибана»
В России были внесены изменения в реестр террористических организаций, касающиеся деятельности движения «Талибан», сообщается на сайте Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ).
Решение о приостановлении запрета деятельности движения на территории России вступило в силу 20 мая.
В апреле текущего года Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в стране. Заседание прошло в закрытом режиме.
По данным российской Генпрокуратуры, правовым основанием для этого решения стало внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму».