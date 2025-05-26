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В России вступило в силу решение суда о приостановке запрета «Талибана»

В России были внесены изменения в реестр террористических организаций, касающиеся деятельности движения «Талибан», сообщается на сайте Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ).

Решение о приостановлении запрета деятельности движения на территории России вступило в силу 20 мая.

В апреле текущего года Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в стране. Заседание прошло в закрытом режиме.

По данным российской Генпрокуратуры, правовым основанием для этого решения стало внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму».