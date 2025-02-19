В России подсчитали количество ушедших из страны американских компаний

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Более трехсот компаний из США прекратили работу в России с 2022 года

Более трехсот компаний из США временно закрыли бизнес в России или заявили об уходе из страны с февраля 2022 года, сообщает РИА Новости .

По данным агентства, до начала СВО в России работали 659 компаний, 336 организаций продолжают свою деятельность, несмотря на политическую обстановку или санкции.

Среди ушедших компаний больше всего представляли IT-сферу. Это Equinix, Nvidia, Intel, Amazon и онлайн-кинотеатр Netflix.

Среди производителей электроники отмечены такие гиганты, как Apple, Xerox и Whirlpool.

Отмечается, что значительная часть бизнеса представляли индустрию развлечений — Disney, Warner Bros. и Sony Music Entertainment и финансовый рынок, среди которых сервисы PayPal, Visa, Mastercard, J.P.Morgan и Goldman Sachs.

Ранее сообщалось, что идут переговоры о возвращении в Россию голливудских кинокомпаний для проката продукции на отечественных платформах.