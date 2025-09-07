В России испытали модульные заграждения от безэкипажных катеров

сегодня в 23:44

В России разработали систему модульных специальных заграждений «Аурелия» для защиты стратегических объектов от атак надводных безэкипажных и пилотируемых катеров.

Как сообщает ТАСС, система поглощает активные элементы катера, выводя из строя двигатель и повреждая винты. Испытания проводились на Финском заливе при участии представителей ВМФ России.

Каждый модуль системы имеет длину 10 метров и ширину 3 метра, что позволяет гибко развертывать защиту в акваториях.

Разработка направлена на противодействие растущей угрозе со стороны морских дронов, которые активно используются ВСУ для атак на прибрежную инфраструктуру.

Минобороны России регулярно сообщает о уничтожении такой техники: так, 5–6 сентября были уничтожены семь украинских безэкипажных катеров.