В России испытали модульные заграждения от безэкипажных катеров
В России разработали систему модульных специальных заграждений «Аурелия» для защиты стратегических объектов от атак надводных безэкипажных и пилотируемых катеров.
Как сообщает ТАСС, система поглощает активные элементы катера, выводя из строя двигатель и повреждая винты. Испытания проводились на Финском заливе при участии представителей ВМФ России.
Каждый модуль системы имеет длину 10 метров и ширину 3 метра, что позволяет гибко развертывать защиту в акваториях.
Разработка направлена на противодействие растущей угрозе со стороны морских дронов, которые активно используются ВСУ для атак на прибрежную инфраструктуру.
Минобороны России регулярно сообщает о уничтожении такой техники: так, 5–6 сентября были уничтожены семь украинских безэкипажных катеров.