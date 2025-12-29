Согласно общедоступным данным, это один из самых дорогостоящих университетов в США. На основании проведенной проверки Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности The George Washington University нежелательной в пределах Российской Федерации.

«В структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Также было отмечено, что университет осуществлял финансовую поддержку на российской территории зарубежным средствам массовой информации, физическим лицам и организациям, выполняющим функции иностранного агента.

Установлено, что университетом был создан медиа-ресурс, который собирает и систематизирует материалы иноагентов и нежелательных организаций, посвященные общественно-политической обстановке в России, распространяет публикации о международной изоляции и содержит призывы к властям в Вашингтоне относительно усиления санкционного давления на нашу страну.

