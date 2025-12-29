В РФ признали нежелательным частный Университет Джорджа Вашингтона
Генеральная прокуратура России объявила нежелательной работу на территории страны частного американского Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University), сообщает ТАСС.
Согласно общедоступным данным, это один из самых дорогостоящих университетов в США. На основании проведенной проверки Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности The George Washington University нежелательной в пределах Российской Федерации.
«В структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Также было отмечено, что университет осуществлял финансовую поддержку на российской территории зарубежным средствам массовой информации, физическим лицам и организациям, выполняющим функции иностранного агента.
Установлено, что университетом был создан медиа-ресурс, который собирает и систематизирует материалы иноагентов и нежелательных организаций, посвященные общественно-политической обстановке в России, распространяет публикации о международной изоляции и содержит призывы к властям в Вашингтоне относительно усиления санкционного давления на нашу страну.
