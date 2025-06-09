В Раде призвали к бунту после отказа Киева забирать тела
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинцы должны потребовать от президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после его отказа забирать тела погибших бойцов ВСУ, сообщает РИА Новости.
«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — отметил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался забирать тела погибших бойцов ВСУ. Это вызывает сомнения в его стремлении к урегулированию конфликта, заявил депутат египетского парламента Мустафа Бакри.
По его словам, решение России по репатриации тел погибших украинских военных — это гуманитарный вопрос. Бакри были неприятно удивлен из-за отказа Зеленского забирать их. Это вызвало у египетского депутата недоумение.