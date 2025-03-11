В Раде призвали иначе, чем раньше, относиться к США

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«Должны привыкнуть воспринимать власти США как нашего врага и союзника России…», — написала Безуглая, комментирую предстоящие переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

Встреча представителей Киева и Вашингтона запланирована на 12 марта. В ней не примет участие Владимир Зеленский, который находится в Саудовской Аравии с официальным визитом.

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможность неформальной встречи с Зеленским вне протокола.