В Раде призвали иначе, чем раньше, относиться к США
Депутат Рады призвала украинцев считать США врагами
Украинцы должны считать США врагами и друзьями России, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, пишет «Лента.ру».
«Должны привыкнуть воспринимать власти США как нашего врага и союзника России…», — написала Безуглая, комментирую предстоящие переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
Встреча представителей Киева и Вашингтона запланирована на 12 марта. В ней не примет участие Владимир Зеленский, который находится в Саудовской Аравии с официальным визитом.
Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможность неформальной встречи с Зеленским вне протокола.