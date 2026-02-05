В посольстве Канады объяснили причину прекращения выдачи виз россиянам

В посольстве Канады назвали причину, по которой перестали принимать документы на визу в России, сообщает РБК со ссылкой на RTVI.

Это произошло из-за закрытия иммиграционного офиса в Москве в рамках программы по уменьшению государственных расходов.

Как отметили в дипмиссии, такое решение было принято после рассмотрения планового обзора расходов (CER), предусмотренного бюджетом Канады на 2025 год и направленного на оптимизацию работы правительства.

В посольстве также уточнили, что дело не в изменении визовой политики в отношении жителей России, а в административной мере.

Ранее канадские визовые центры в России прекратили принимать документы для оформления виз. Это произошло в конце января. Из-за данного решения россияне вынуждены выбирать визовый центр за пределами страны, например, в Казахстане.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.