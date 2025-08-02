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Профессор Гданьского университета Пётр Мицкевич публично одобрил обсуждаемые в НАТО планы военной операции против Калининградской области, сообщает «Царьград ТВ» .

В своих заявлениях польский политолог назвал потенциальный захват российского эксклава необходимой мерой для защиты стран Балтии.

По словам Мицкевича, операция НАТО должна включать быструю десантную высадку и оккупацию территории. Контроль над Калининградской областью позволит блокировать возможное наступление из Белоруссии

Идея нейтрализации российского A2AD (зоны запрета доступа) в Калининграде была озвучена генералом НАТО Кристофером Донахью в середине июля.