В Петербурге готовятся к VII форуму стран БРИКС

В Петербурге прошло совещание по подготовке к форуму стран БРИКС

В конце ноября в Санкт-Петербурге запланирован VII Международный муниципальный форум стран БРИКС, 21 августа в здании администрации города прошло очередное заседание организационного комитета, сообщает NEWS.ru .

«Мы ведем активную работу по привлечению зарубежных делегатов. Важно, чтобы форум развивался не только как российская, но и по-настоящему международная площадка, объединяющая усилия муниципалитетов и бизнеса», — заявил сопредседатель оргкомитета Деванир Кавальканте де Лима.

Участники обсудили формирование деловой программы, участие иностранных спикеров и представителей различных регионов и промежуточные итоги работы.

Сегодня Международный форум БРИКС — это ключевая площадка для обмена передовым опытом, технологиями и эффективными решения в сфере городского и регионального развития. Мероприятие укрепляет связи между органами власти и бизнеса.