В Пентагоне рассказали о соглашении по Панамскому каналу

Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, сообщает РИА Новости .

«Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», — заявил он.

Панамский канал был построен в 1920 году. В 1977 году в Вашингтоне неофициальный глава правительства Панамы Омар Торрихос и президент США Джордж Картер подписали договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом.