В Пентагоне прокомментировали галстук Хегсета с бело-сине-красными полосами

Пентагон ответил на вопрос о галстуке министра с цветами российского флага

В Министерстве обороны США с иронией отреагировали на вопрос издания Huffpost о галстуке главы ведомства Пита Хегсета, содержащем полосы белого, синего и красного цветов, расположенные аналогично российскому триколору, сообщает РИА Новости .

На пресс-запрос о том, не напоминает ли аксессуар российскую символику, официальный представитель Пентагона ответил: «Твоя мама ему купила».

Издание отмечает, что аналогичный шутливый тон был использован ранее пресс-службой Белого дома при ответе тому же журналисту на вопрос о выборе Будапешта для возможного саммита Россия-США.

Цветовая гамма галстука соответствует национальным цветам США, присутствующим на американском флаге.