В ООН заявление о причастности РФ к дронам в Польше поддержали 46 из 193 стран

Только 46 из 193 стран — членов ООН поддержали заявление о якобы причастности РФ к инциденту с БПЛА, нарушившими воздушное пространство Польши, сообщает РИА Новости .

К заявлению, кроме делегации ЕС, присоединились также Соединенные Штаты, Украина, Грузия, Канада, Япония и т.д.

Ранее премьер-министр Туск заявил, что дроны были «российскими», но не предоставил публичных доказательств.

В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила никаких подтверждений причастности Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны ЕС и НАТО бездоказательными.