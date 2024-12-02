В ООН выступили за прекращение конфликта на Украине

ООН выступает за прекращение конфликта на Украине и не поощряет его дальнейшую эскалацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости сохранения «неограниченной поддержки Украины со стороны Европы» и размещения европейских войск на территории этой страны.

Он подчеркнул, что ООН выступает за прекращение конфликта на Украине в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи по международному праву и территориальной целостности.

Ранее сообщалось, что в Сети начинают активно распространяться фото с положениями, как утверждается, «плана Келлога» — мирной программы команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. План предполагает в том числе прекратить «изоляцию России» и постепенно снять с нее санкции, а также заморозить вступление Украины в НАТО на 10 лет.