В ООН прокомментировали действия наемников США рядом с жильем под Курском

В ООН не заметили минометы американцев на детской площадке в Курской области

В ООН не стали предметно комментировать появление изображений минометов американских наемников на детской площадке в Курской области, пишет РИА Новости .

"У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. Идет ли речь о национальной армии или частных подрядчиках - все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население", - заявил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее американская частная военная компания Forward Observation Group показала фотографии минометного расчета с американскими знаками отличия рядом с жилыми домами и детской площадкой.

Также сообщалось об уничтожении наемников из Forward Observation Group на территории Курской области.